Germania, Sule favorito su Thiaw per la titolarità contro il Giappone

La Germania di Malick Thiaw scenderà in campo questa sera in amichevole contro il Giappone. I tedeschi non sono impegnati nei gironi di qualificazioni di Euro 2024 dal momento che la competizione sarà ospitata proprio dal paese teutonico. Secondo quanto riporta Kicker al fianco di Rudiger, questa sera, dovrebbe giocare Niklas Sule e non Malick Thiaw che potrebbe entrare a gara in corso o essere scelto per l'amichevole successiva contro la Francia.