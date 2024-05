Gerry Cardinale domani ospite del Qatar Economic Forum

In questi giorni in Qatar, da oggi fino al 16 maggio, si sta tenendo l'evento annuale del Qatar Economic Forum, organizzato in compartecipazione con la nota rivista finanziaria Bloomberg e a cui partecipano, come ospiti, diversi personaggi legati al mondo dell'economia e della finanza. Tra questi, domani, ci sarà anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird Capital Partners. Lo ha rivelato questa mattina su X il giornalista di Bloomberg David Hellier che ha annunciato anche la presenza del proprietario americano del Chelsea Todd Boehly.

La pagina del Qatar Economic Forum, invece, ad aprile aveva annunciato la presenza di Gerry Cardinale così: "Lo sport è sempre stato un grande business. Mentre le valutazioni aumentano con un mercato dei diritti dei media in forte espansione, gli investitori istituzionali si stanno accaparrando non solo squadre, ma interi campionati. Jennifer Zabasajja parla con Gerry Cardinale di RedBird Capital Partners".

Sports has always been big business. As valuations rise with a booming media rights market, institutional investors are snapping up not just teams, but entire leagues. @jennzaba talks with RedBird Capital Partners’ Gerry Cardinale. https://t.co/MhgWlTM1JD#منتدى_قطر_الاقتصادي pic.twitter.com/PDNpqljW21