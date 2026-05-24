Gerry Cardinale è andato via subito dopo il fischio finale
Al fischio finale di Milan-Cagliari 1-2, gara che ha ufficialmente estromesso il club rossonero dalla Champions League in maniera clamorosa, con il Diavolo che aveva il destino nelle proprie mani da mesi, non solo Zlatan Ibrahimovic ha lasciato immediatamente San Siro: a ruota a seguirlo anche Gerry Cardinale, proprietario rossonero. A riportarlo è stato l'inviato di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano.
Ora inizierà un lungo periodo di riflessioni molto profonde in cui si potrebbe assistere a una profonda rivoluzione in seno al club rossonero: a rischio tutta la dirigenza, a rischio mister Massimiliano Allegri non esente da colpe e a rischio anche tutti i calciatori che di certo negli ultimi due mesi non hanno onorato la maglia con le loro prestazioni.
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