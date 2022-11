Gerry Cardinale e gli investimenti nello sport: è uno dei proprietari della XFL

Fonte: Felice Raimondo

Per chi non lo sapesse, Gerry è uno dei proprietari di un campionato americano. Cioè una nuova Lega di Football rilevata dal fallimento nel 2020 insieme a Dany Garcia e Dwayne Johnson: la XFL, che si giocherà quando sarà ferma la NFL e partirà nella prossima primavera.

Per i 3 soci un investimento di 15mln di dollari. La XFL ha stipulato un accordo quinquennale con ESPN che trasmetterà le partite in pay-tv negli USA. La raccolta degli sponsor è stata affidata alla società "Connect Partnership Group".

La XFL è un'opportunità di business che si coniuga con la possibilità di sviluppare quei calciatori poco utilizzati nel campionato NFL. Non è una lega concorrente del campionato principale ma una lega di supporto che vuole dare visibilità alle seconde e terze linee.

In che modo questo può interessarci? Beh, come vedete Gerry va dove ci sono opportunità di creare valore. Per lui il Milan e il campionato italiano rappresentano questo. Il nostro calcio ha soprattutto due problemi: aumentare i ricavi diritti tv e coltivare meglio i suoi talenti.

L'esperienza di Gerry con i media che trasmettono le partite (YES) e con la creazione di leghe alternative (XFL), i suoi rapporti con le multinazionali dell'intrattenimento (Disney) aiuteranno il Milan e, se il nostro calcio si lascerà aiutare, pure la Serie A.

Ad esempio, se la CGUE dovesse sdoganare la possibilità di creare tornei alternativi, nulla vieterebbe ai club di Serie A di creare un torneo secondario nazionale da vendere insieme alle partite del massimo campionato, anche per giustificare un valore più alto dei diritti tv.

Sulla falsa riga della XFL, una sorta di Next Gen League, in cui potrebbero giocare le seconde linee e i migliori talenti del vivaio di ogni club. Una lega di supporto dove provare anche nuove regole e tecnologie. Le opportunità per migliorare ci sono, basta saperle cogliere.

Se il sistema non riesce a progredire attraverso i canali istituzionali (la riforma dei campionati primavera è una chimera) allora i clubs, nel rispetto delle normative (si spera dei nuovi indirizzi comunitari), devono prendere in mano la situazione e provvedere da soli.