Gerry Cardinale riceverà il prestigioso premio Premio Leonardo da Vinci NIAF per la Finanza

La National Italian American Foundation (NIAF) è orgogliosa di annunciare che Gerry Cardinale, leader nel settore finanziario, riceverà il Premio Leonardo da Vinci in Finanza al Gala del 48° anniversario della NIAF il 14 ottobre 2023, a Washington, DC presso l'Omni Shoreham Hotel. Il premio sarà consegnato da Jimmy Pitaro, presidente di ESPN e Sports Content presso The Walt Disney Company.

Il signor Cardinale è Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners, società di investimento privata focalizzata sugli investimenti e sulla creazione di società ad alta crescita nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento e dei servizi finanziari. RedBird gestisce circa 10 miliardi di dollari di capitale per conto di un gruppo selezionato di investitori istituzionali e family office blue-chip, con un portafoglio di investimenti che comprende molti degli imprenditori, proprietà e marchi più iconici al mondo nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, tra cui Fenway Sports Gruppo (Boston Red Sox, Liverpool FC, Pittsburgh Penguins, New England Sports Network); il network Yankees Entertainment & Sports (“YES”) (New York Yankees e Amazon); Skydance Media (Larry e David Ellison);Artists Equity (Ben Affleck e Matt Damon); The Springhill Company (LeBron James e Maverick Carter); l'XFL (Dwayne Johnson e il suo partner Dany Garcia); e la squadra italiana di Serie A, l'AC Milan.

Oltre al suo successo negli investimenti, il signor Cardinale è un generoso filantropo che sostiene l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le arti e le cause di conservazione. Fa parte del Consiglio di Amministrazione del Mount Sinai Health System a New York City e guida uno dei comitati di selezione multi-stato che assegnano ogni anno le borse di studio Rhodes¹.

Il signor Cardinale è orgoglioso della sua eredità italiana, con origini provenienti dall'Abruzzo, dalla Sicilia e dalla zona intorno a Napoli.

"Siamo entusiasti di assegnare a Gerry Cardinale il Premio Leonardo da Vinci per la Finanza", ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini. "Il suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia esemplificano i valori che celebriamo nella comunità italoamericana."

La cena di gala sarà condotta dagli acclamati italoamericani Maria Bartiromo, conduttrice e redattrice sui mercati globali per FOX Business Network e FOX News Channel e Joe Piscopo, intrattenitore, attore e conduttore radiofonico. Il Gala NIAF riunisce leader influenti del mondo degli affari, del governo, dello sport e dell'intrattenimento per celebrare il patrimonio italiano. Oltre ai premiati, l'evento in cravatta nera onorerà la regione Emilia-Romagna e la diaspora italiana

Altri illustri premiati per la serata includono Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, Il musicista, cantautore e Rock and Roll Hall of Famer Neil Giraldo, Veronica Berti Bocelli CEO di Almud Music Editions e Vice Presidente della Andrea Bocelli Foundation, e il Dr. Sara Farnetti, medico e scienziata.

I proventi consentono alla NIAF di fornire programmi educativi, culturali e giovanili di grande rilevanza. Le opportunità di sponsorizzazione sono disponibili su niaf.org/gala. Le richieste di accredito dei media vengono accettate sul sito web della NIAF.



NIAF

La National Italian American Foundation (NIAF) è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che promuove la cultura e il patrimonio italiano. Fondata nel 1975, la NIAF è stata una delle principali sostenitrici degli italoamericani, preservando la loro eredità e promuovendo il loro contributo agli Stati Uniti.

¹ Una delle borse di studio più antiche e tra le più riconosciute al mondo. I destinatari, tra cui lo stesso Gerry Cardinale, sono diventati presidenti, primi ministri, senatori, giudici della Corte suprema, poeti, presidenti universitari, astronomi destinatari del premio Nobel e altro ancora. Famosi studiosi americani di Rhodes includono l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, l'ex capo della CIA James Woolsey, l'astronomo Edwin Hubble e la medaglia d'oro olimpica Bill Bradley