Gerry Cardinale sarà a San Siro per Milan-Roma

Gerry Cardinale tornerà a San Siro. Il proprietario americano del Milan, infatti, tornerà in Italia per assistere alla sfida tra i rossoneri e la Roma, in programma domenica sera alle 20.45. Partita che sarà anche un derby tra proprietà americane. La notizia era nell'aria da giorni e oggi è stata confermata da Sky Sport 24.

Come viene riferito nel pezzo di Sky, lo stesso Cardinale pretende risultati migliori dai rossoneri anche se il club non ha mai avuto l'intenzione di fare un cambio in panchina, consapevole che le colpe della stagione non rosea siano da dividere equamente.