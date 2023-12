Gerry Scotti cuore rossonero: il racconto di come si è appassionato

vedi letture

Tra i più noti tifosi rossoneri c'è il presentatore e showman italiano Gerry Scotti che non ha mai nascosto la sua passione per il Milan. Il noto conduttore è stato ospite recentemente di Gianluca Gazzoli nel podcast The BSMT. In occasione dell'ospitata, Scotti ha parlato della sua fede rossonera che affonda le radici da quando, da più giovane, andava allo stadio con l'abbonamento.

Il ricordo di Gerry Scotti: "Ho fatto l'abbonamento per il Milan negli anni in cui il Milan era in Serie B. E di questo sono tifoso orgoglioso, perché sentivo che aveva bisogno di essere supportato. Ho avuto la fortuna di vivere il Milan di Nereo Rocco, di Liedholm e di Gianni Rivera, di Pierino Prati. E poi di Carlo Ancelotti. E qualche anno dopo ho avuto modo di vivere il Milan di Arrigo Sacchi e degli olandesi. Cioè, uno che ha vissuto quell'epopea lì... Adesso ogni tanto guardo le partite di calcio e mi annoio"