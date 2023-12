Gerry Scotti e l'amore per il Milan: "Ho fatto l’abbonamento quando era in Serie B e di questo sono orgoglioso"

Gerry Scotti, noto presentatore, è un grandissimo tifoso del Milan e nel suo intervento al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli ha raccontato anche la sua passione per i colori rossoneri. Ecco le sue parole: "Ho fatto l’abbonamento per il Milan quando era in Serie B e di questo sono orgoglioso perché sentivo che aveva bisogno di essere supportato.

Ho avuto la fortuna di vivere il Milan di Nereo Rocco, di Liedhlom, di Rivera, di Pierino Prati, di Carlo Ancelotti e qualche anno dopo di vivere il Milan di Sacchi e degli olandesi. Adesso ogni tanto guardo le partite di calcio e mi annoio“.