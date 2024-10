Gherarducci: "Con Conte mezza squadra doveva essere cambiata. Mandare via Maldini un errore"

Non un gran periodo per il Milan e per i suoi tifosi: un estate senza veri squilli sul mercato e un inizio di stagione con molti più bassi che alti ha portato a una situazione di freddezza dell'atmosfera rossonera nei confronti della squadra. A parlarne anche un esponente "vip" del tifo rossonero come Giorgio Gherarducci, esponente del celebre trio comico della Gialappa's e tifosissimo del Milan. Oggi è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport e ha dato la sua opinione sul momento dei rossoneri.

Le parole di Gherarducci sui rimpianti Conte e Paolo Maldini: "A parte che per come gioca Conte mezza squadra doveva essere cambiata... Se Leao non torna a centrocampo Conte lo prende per un orecchio. Poi Conte è un allenatore che vuole prendere i suoi giocatori e al Milan non è possibile. Mandare via Maldini è stato un errore"