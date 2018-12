Ghirelli, Galliani sia ambasciatore di C

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Mi piacerebbe che tu accettassi di fare l'ambasciatore del nostro calcio verso la Serie A dove hai forti credenziali" è uno dei passaggi della lettera che il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ha inviato a Adriano Galliani, ex ad del Milan per tanti anni e ora alla guida del Monza in serie C. "La tua ultima intervista -scrive Ghirelli- è uno spot incredibile per il calcio italiano e, di conseguenza per la nostra Serie C. Vi si legge l'infinito amore per il gioco del pallone, vi si legge l'avventura che spinge, a valicare la frontiera, ad un uomo straordinario come il Presidente Berlusconi. Noi ci siamo e chiedo in punta di piedi, ma molto orgoglioso di '"darci una mano' per "far capire a Serie A e B, che dobbiamo ragionare a sistema Italia nel calcio italiano professionistico. Idee e progetti in sinergia. Nel sistema Italia del calcio italiano, la C può essere 'il campo' dove si formano i giovani calciatori, allenatori, arbitri, dirigenti".