Ghirelli, i club investano in sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Investire nella sicurezza per trasformare gli stadi da luoghi in cui assicurare l'ordine pubblico a luoghi di spettacolo per famiglie e ragazzi. E' l'obiettivo cui mira 'Il Pallone d'Italia', progetto promosso da Lega Pro con la collaborazione dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, giunto oggi al quarto appuntamento. Dopo Torino, Milano e Perugia oggi tappa a Napoli. "Bisogna saper ascoltare - ha detto il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli - per conoscere da vicino il territorio e capire i problemi del luogo. Sappiamo - ha aggiunto Ghirelli - che è difficile lavorare per cambiare. Lo dimostrano i recenti, gravissimi fatti, accaduti a Bari e Foggia. Ma noi crediamo in quello che stiamo facendo e continueremo nel nostro impegno".