Ghirelli, i genitori dovevano opporsi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Oltre allo spregio della lealtà sportiva "in questa vicenda c'è un altro aspetto che mi inquieta: il fatto che i genitori non si siano opposti a far scendere in campo ed a far vivere una esperienza disastrosa a quei ragazzini per il solo scopo che ai loro amici, non dei bambini, tra qualche anno potranno dire 'mio figlio ha debuttato nel calcio professionistico'. E' stata una lezione educativa veramente ignobile". Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, così è intervenuto a 'Radio anch'io sport' sulla vicenda del Pro Piacenza battuto 20-0 dal Cuneo avendo schierato solo sette giocatori pur di evitare la radiazione. Quei sette il Pro Piacenza "ce li aveva già tesserati. Oggi attendiamo le decisioni del giudice sportivo. Nell'ultimo Consiglio federale - ha ricordato Ghirelli - è stata inserita la norma sull'esclusione a campionato in corso per il mancato pagamento degli emolumenti, ma dalla prossima stagione. E' una modifica che non si poteva fare a torneo in corso".