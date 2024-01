Già caos nella Nigeria: 'frasi impronunziabili' del presidente a Osimhen e compagni in spogliatoio

Il pareggio ottenuto contro la Guinea Equatoriale non è andato giù al presidente della Federcalcio nigeriana Musa Gusau. Al termine del match infatti il numero uno del calcio nigeriano si sarebbe recato negli spogliatoi rivolgendo “frasi impronunziabili” all’indirizzo di Osimhen e compagni e anche al commissario tecnico José Pereiro. A sua discolpa, il tecnico avrebbe scaricato le responsabilità sul gruppo in quanto sono loro ad andare in campo.

Il prossimo impegno

L’obiettivo adesso è mettersi alle spalle questa brutta parentesi. La Nigeria cercherà i tre punti nel prossimo, impegnativo, match. I biancoverdi se la vedranno infatti contro i padroni di casa della Costa d’Avorio giovedì prossimo con calcio d’inizio alle ore 18, ora italiana.