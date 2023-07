Già in vendita i biglietti di Italia-Ucraina del 12/9 a Milano

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sono in vendita i biglietti per la partita Italia-Ucraina del 12 settembre a San Siro, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania 2024. Dalle ore 12 di oggi, informa la Figc, i possessori della Vivo Azzurro Membership Card possono acquistare i biglietti in prelazione, mentre da lunedì prossimo, sempre alle 12, scatterà la vendita libera. Anche per il primo incontro casalingo della nuova stagione, la Federazioneha deciso di confermare la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65.

L'ultimo match della nazionale di Roberto Mancini a Milano è stato la sfida di Nations League con l'Inghilterra, lo scorso settembre, decisa da una rete di Giacomo Raspadori. (ANSA).