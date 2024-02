Già pronta la valigia di Tuchel per l'addio al Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Thomas Tuchel e la sua valigia: annunciato in partenza a fine stagione, l'allenatore del Bayern Monaco ha trascorso parte della partita contro il Lipsia su una valigia. Dopo una serie di tre ko consecutivi tra Champions e Bundesliga ed un titolo di Germania sempre più lontano, i dirigenti del club bavarese ed il tecnico hanno deciso, di "comune accordo", di abbreviare di un anno il contratto che li lega, portandolo al 30 giugno 2024. Per la partita contro il Lipsia all'Allianz Arena di Monaco, Tuchel ha usato più volte una valigia di metallo. Una valigia pronta per la partenza? "Sì, l'ho portata apposta da casa.

È una valigia di alluminio, dentro ci sono le mie cose, sono già tutte impacchettate", ha risposto ironicamente Tuchel in una conferenza stampa. Il Bayern è a -8 punti dal Bayer Leverkusen (53 contro 61) a 11 giornate dalla fine della stagione. In Champions ha perso 1-0 a Roma contro la Lazio e dovrà ribaltare il risultato in casa, il 5 marzo, se vuole approdare ai quarti di finale. (ANSA).