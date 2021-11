Giacinti: "La Svizzera è una partita importante ma non decisiva per noi"

Valentina Giacinti, centravanti del’Italia, ha parlato ai microfoni della FIGC in vista della sfida contro la Svizzera di venerdì valida per le qualificazioni al Mondiale 2023: “Sicuramente sarà una partita fondamentale per il nostro percorso, ma non penso che sarà decisiva perché ci sono ancora tante partite da giocare, anche la Romania è una grande squadra e dobbiamo affrontare queste due gare nel migliore dei modi. Insidie? La forza del loro gruppo e dei singoli, mi impressiona personalmente Bachmann, dobbiamo usare le nostre forze per portare a casa la vittoria. Sto vivendo un momento importante in azzurro e spero ce ne siano anche di migliori, vestire la maglia azzurra è sempre un bel momento e fa vivere emozioni forti. - conclude Giacinti - Palermo? Ricordo l’accoglienza dei tifosi contro la Bosnia, torniamo molto volentieri e mi aspetto una grande spinta da parte del pubblico. Sarà la nostra arma in più”.