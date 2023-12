Giallo a Reijnders, Marelli: "Proteste infondate del Monza per il rosso. Giallo scelta corretta"

vedi letture

Tijjani Reijnders è stato protagonista nel corso del primo tempo contro il Monza di un fallo al limite dell'area su Gagliardini che gli è valso il cartellino giallo. I giocatori dei brianzoli hanno protestato molto all'indirizzo dell'arbitro Aureliano inc erca invece di una sanzione più severa, dunque di un cartellino rosso. Nel post partita di DAZN, l'esperto arbitrale Luca Marelli ha commentato l'episodio.

Le parole di Marelli che danno ragione ad Aureliano: "Il fermo immagine potrebbe inchiodare Reijnders a un’espulsione. In realtà, vedendo le immagini, ci rendiamo conto che un’ammonizione per imprudenza è la scelta corretta, e non il rosso per un grave fallo di gioco. Le proteste sono del tutto infondate. Il fallo di Reijnders c’è tutto ma interviene sul pallone e il piede scivola e si alza: ma nel momento in cui c’è il contatto l’olandese fa di tutto per togliere la gamba, tant’è che il ginocchio si piega e non c’è il peso del corpo sul piede".