Giampaolo a Sky: "I rossoneri hanno una qualità diversa, giocano per lo scudetto. Potevo sfruttare meglio l'occasione al Milan"

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Milan: “Sul gol abbiamo commesso un errore, cosa che abbiamo visto anche stamattina: loro hanno queste soluzioni. Devi cercare di non subire la partita, se la tieni puoi difendere e noi siamo stati in partita. Ci è mancata qualità, un passaggio migliore, anche davanti abbiamo fatto bene con Caputo e Sensi, ma non li abbiamo supportati nella maniera giusta. Non sono né deluso né scontento, noi ci siamo stati e il Milan ha una qualità diversa, giocando per lo scudetto”.

Qual è il prossimo passo?

“Ne ho fatte tre di partite. La squadra ha atteggiamenti seri, dobbiamo recuperare Quagliarella, vedere Giovinco e Supryaga per essere più pericolosi”.

Il Milan è un rimpianto?

“É stata un’occasione persa che potevo sfruttare meglio”.

La squadra deve conquistare la metà campo avversaria.

“Devo recuperare gli attaccanti per avere un qualcosa in più offensivamente. Questo è il lavoro da fare, ho fiducia. Fabio ha fatto 20-25 minuti, gli ho detto di non rischiare ma stava bene, ora abbiamo un attaccante in più, forte”.

Falcone è stato più che affidabile.

“È stato molto bravo, freddo, sicuro. Nella vita esiste la meritocrazia, se fa bene è giusto abbia fiducia. Audero non si discute, ma è stato a lungo infortunato. Falcone sta facendo bene, gioca chi sta meglio. Poi le condizioni dei giocatori cambiano, Falcone lavorerà per giocare e Audero lavorerà per rientrare in squadra”.

Farà scelte a seconda degli avversari?

“Non potevo schierare un attaccante dall’inizio e ci siamo adattati. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo cambiato qualcosa per non dar tempo al Milan e oggi ero obbligato a giocare così. Forse avrei giocato così anche se li avessi avuti tutti”.