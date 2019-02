Giampaolo: "Contro Inter voglio squadra sbarazzina"

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - "Voglio una squadra sbarazzina" spiega Marco Giampaolo indicando la ricetta per la Sampdoria che vorrebbe cancellare il ko casalingo col Frosinone con un bel risultato domani sera a San Siro contro l'Inter. Poiché bisogna ripartire l'allenatore chiede "una squadra che non guardi in faccia l'avversario e vada a giocare la sua partita". Giampaolo deve fare i conti con un'infermeria ancora da svuotare visto che Ramirez e Colley sono acciaccati. Sarà un esame difficile: "Stiamo parlando di una squadra forte con numeri molto importanti, senza dubbio è una formazione costruita per competere con le più forti. Questo non deve assolutamente condizionare la prova della Samp che ha l'obbligo di riscattarsi nel risultato anche se il ko non è stato dovuto ad un approccio sbagliato".