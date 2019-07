Giampaolo: "Credo di essermi meritato il Milan con il lavoro, il club diffida da chi non ha mai sbagliato"

Marco Giampaolo, a Casa Milan per la presentazione ufficiale, ha fatto il punto sulle emozioni e i primi momenti in rossonero: "Sono felicissimo e motivatissimo di essere qui, di allenare il Milan, una società gloriosa, una storia importantissima. Il Milan per me è una grande opportunità. Penso che attraverso lavoro, ricerca, sacrificio io me la sia meritata, ora devo meritarmela sul campo. Non c'è mai una fine al percorso, il mio è stato di cadute e risalite. Una sottolineatura importante che mi ha fatto il club è che diffida da chi non ha mai sbagliato. Questo mi ha fatto piacere. Si impara anche dagli errori. Sono contento e motivato di raccogliere questa sfida. Penso di esserci arrivato anche all'età giusta"