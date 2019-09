Marco Giampaolo ha parlato così in conferenza di Gigio Donnarumma, indicato in settimana da Boban come un leader nello spogliatoio rossonero: "Ci sono tanti uomini spogliatoio. I più giovani che sono appena arrivati devono capire questo ambiente, gli altri lo conosco già e sono tutti leader. Gigio è uno di questo".