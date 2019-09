Giampaolo, mie responsabilità vado avanti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee": così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, commenta la sconfitta con la Fiorentina. "Con la dirigenza non ho parlato, riflessioni non ne faccio - ha aggiunto - La squadra è sembrata essersi ritrovata a San Siro come se non avesse mai giocato insieme. Tre giorni fa mi era piaciuta, oggi eravamo meno brillanti e attivi mentalmente".