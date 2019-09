Giampaolo: "Piatek non è un caso. Milan un'altra cosa rispetto alla Samp"

Marco Giampaolo, nella conferenza di vigilia di Torino-Milan, ha parlato di Krzysztof Piatek e della fase offensiva del Milan: "Piatek non è un caso. Dobbiamo migliorare tutti nella fase offensiva. Il Milan è un'altra cosa rispetto alla Samp. Questo Milan ha altre caratteristiche, bisogna lavorare per far rendere al meglio i giocatori. Non c'è nessun caso Piatek e nessun caso sullo schieramento dell'attacco. Il mio lavoro deve aiutare i giocatori offensivi a rendere al meglio."