Gian Luca Rossi: “Ho scritto a Marotta per Lukaku. Mi ha detto…”

Gian Luca Rossi, noto opinionista interista di TeleLombardia, si è così espresso su Twitter sulla situazione Lukaku, conteso, secondo le ultime indiscrezioni, sia dal Milan che dall'Inter: "Se Thuram rileva Dzeko, a costo pure inferiore, ok! Se rileva Lukaku perché il Chelsea ora non presta più ma vende, liberi tutti, Milan compreso, ma qui voglio vedere come ne esce BigRom. Proprio ieri ho scritto a Marotta, mi ha risposto 'tranquillo'. Lo sono!".