Gianni Di Marzio: "Il calcio nelle mani di Mendes. Cutrone svenduto"

Il mister Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione lagata al Milan: "Leo Duarte è un buon difensore, tecnicamente abbastanza valido anche se non fa benissimo i movimenti della linea difensiva. Deve migliorare ma sicuramente è un buon acquisto per il Milan. Non è rapido, è molto alto. Ha tutto il margine di poter migliorare. Tutte le società sono nelle mani di Mendes che muove i giocatori come gli fa più comodo. Mi dispiace per l'addio di Cutrone, ma sarò felice di vederlo brillare in Premier. Lui è andato via con rammarico: io sto con lui. È stato svenduto e sono convinto farà benissimo".