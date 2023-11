Giants Reunion al Morumbi Stadium tra le legends di Milan e San Paolo

vedi letture

Il prossimo 16 dicembre molti dei grandi campioni del passato di AC Milan e São Paulo, due dei club più leggendari nella storia del calcio, si sfideranno al Morumbi Stadium, con l'inizio dell'evento in programma alle 17.00 ore locali, le 21.00 in Italia. In campo ben 7 titoli mondiali, con il Milan che ha conquistato 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup e il São Paulo che vanta 2 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.

I tifosi potranno godersi dal vivo le gesta di alcuni tra i più grandi campioni che hanno vestito le maglie delle due squadre, con campioni del calibro di Seedorf, Costacurta e Panucci nelle fila rossonere, mentre Zetti, Cafu, Lugano – e molti altri delle squadre del 1991, 1992 e 2005 – torneranno a indossare la casacca della Tricolor.

Oltre a celebrare l'illustre storia di entrambi i Club, l'incontro è anche un modo per riaffermare il rispetto e l'amicizia che legano São Paulo e AC Milan.

Il Chief Commercial Officer di AC Milan, Maikel Oettle, ha dichiarato: “Siamo felici e onorati di prendere parte a questa partita insieme al São Paulo, con cui abbiamo uno splendido rapporto di amicizia. Non vediamo l’ora di scendere in campo ma, soprattutto, siamo lieti di poter abbracciare gli oltre 32 milioni di tifosi milanisti in Brasile in un grande evento come questo, ricco di storia e di campioni del calcio”.

"São Paulo e AC Milan sono accomunati da un legame antico, ricco di grandi storie. Si tratta di due giganti del calcio mondiale, protagonisti di una delle finali di Coppa del Mondo per Club più spettacolari della storia. Oggi, a 30 anni di distanza da quella partita, è un onore accogliere i rossoneri al Morumbi, un tempio del calcio, per questa grande festa", ha dichiarato Eduardo Toni, Executive Marketing Director di São Paulo FC.

La Giants Reunion è un'iniziativa di São Paulo FC, nata da un'idea di FOREVER Sports e organizzata da Octagon Brasile. Eccellenze nei rispettivi settori, i tre gruppi hanno unito le forze per creare un evento a testimonianza di due club che hanno segnato la storia del calcio mondiale.

"L'evento è un sogno pianificato da anni. FOREVER è orgogliosa di riunire due dei più grandi club del mondo e portare le leggende che fanno parte della storia del calcio mondiale", afferma Diego Benech, CEO di FOREVER Sports.

"Per noi di Octagon, è un piacere lavorare insieme su un progetto di tale rilevanza internazionale. I titoli mondiali sono custoditi nel cuore di tutti i fan. E aiutare ognuno di loro a rivivere questo momento insieme alle loro famiglie è unico per noi", afferma Nicolas Mêmolo, Account Director presso Octagon Latam.

I tifosi potranno acquistare i biglietti a partire dal 20 novembre sul sito reencontrodegigantes.com.br. I prezzi sono di R$80 (intero), R$40 (metà prezzo) e R$240 (intero) ciascuno.