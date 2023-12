Giants Reunion: Le glorie in Brasile per un match simbolo dell'internazionalità rossonera

vedi letture

Milano, 15 dicembre 2023 - Tutto pronto per la grande sfida fra il Milan Glorie e le leggende del San Paolo FC, che domani darà luogo ad un’emozionante amichevole tra i campioni rossoneri e del Tricolor per commemorare il 30º anniversario della storica finale di Coppa Intercontinentale tra le due squadre.

In programma alle ore 18:00 presso lo stadio Morumbi, l’atteso match vedrà in campo campioni del calibro di Ricardo Kakà, Nelson Dida e Alessandro Costacurta, che in occasione della conferenza stampa prepartita tenutasi nella giornata odierna ha commentato: “Ricordo tutto di quella finale: era un Milan molto forte che aveva già iniziato a vincere tantissimo. Il Sao Paulo di allora non lo conoscevamo bene e dalla loro ha prevalso il collettivo. Le vere sorprese di quella partita furono Cafu e Leonardo, con cui poi avrei giocato anni dopo con i colori rossoneri. Rispetto ad allora il mappamondo del calcio è cambiato, c’è la supremazia della Premier League e ora anche una forte concorrenza da club emergenti a livello calcistico o addirittura da paesi come la Cina prima e l’Arabia oggi. Difficile competere e quindi occorre cambiare strategia e iniziare nuovi percorsi virtuosi come sta facendo il Milan”.

Questa partita sottolinea la dimensione globale del Milan, Club che negli anni, oltre ai numerosi trofei, ha conquistato anche il cuore dei milioni di appassionati sparsi per il mondo. In particolare, secondo quanto riportato da uno studio Nielsen, in quest’area sono più di 32 milioni i sostenitori che abbracciano i colori rossoneri. Un legame, questo, dovuto anche ai numerosi campioni brasiliani che hanno militato nel Club: le leggende rossonere Ricardo Kakà, Cafu, Nelson Dida, Serginho, Riccardo Olivera, Roque Junior e Marcio Amoroso prenderanno, infatti, parte alla partita, e con loro anche campioni internazionali come Clarence Seedorf, Christian Panucci e tanti altri, ad ulteriore conferma della forza e della risonanza globale della grande famiglia rossonera.

Andrea McLeod, Celebrities & Talent Relation Manager rossonero, ha aggiunto: “Il Milan è particolarmente felice e orgoglioso di essere qui per celebrare un’amichevole tra due giganti del calcio mondiale. La nostra presenza qui è un simbolo della vocazione internazionale del club e testimonia il forte legame e la naturale connessione che c’è tra il Milan e il Brasile, sia per i tantissimi campioni brasiliani che hanno giocato nel Milan sia per la grande fanbase in questa area. Il Brasile è per noi un mercato importante, il 5 paese al mondo per numero di tifosi rossoneri”.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusivamente sui canali MyMilan, l’ecosistema rossonero che offre a ciascun tifoso l'opportunità di entrare in contatto diretto con il Club, accrescendone il senso di appartenenza e coinvolgimento. Un modo, questo, per far vivere appieno l'esperienza rossonera a tutti gli appassionati, ovunque si trovino nel mondo: proprio il Brasile è il Paese sudamericano con il maggior numero di subscribers e con la maggiore crescita dall’inizio della scorsa stagione, con un aumento del 93% delle iscrizioni.

Ma la sfida tra Milan Glorie e il San Paolo nasce anche con l’intento di portare un impatto sociale nella città brasiliana: oggi le glorie rossonere hanno avuto l’opportunità di incontrare e conoscere personalmente 15 giovani coinvolti nel progetto che Fondazione Milan, attraverso il programma Sport for Change, sta portando avanti, il quale vedrà sessanta bambini e adolescenti avere la possibilità di fare attività sportiva in uno spazio sicuro e lontano dai pericoli della vita di strada e che si terrà all’interno della parrocchia São Francisco Xavier lungo tutta la durata del loro anno scolastico (da febbraio a dicembre 2024). Per l’occasione, sarà consegnato loro un omaggio della Fondazione come simbolo dell'avvio congiunto dell’iniziativa.

Inoltre, le maglie indossate dalle leggende rossonere durante la sfida presenteranno la patch di Fondazione Milan, simbolo del concreto sostegno al territorio. Alcune di queste saranno, poi, messe all'asta su MatchWornShirt e il ricavato sosterrà il programma Sport for Change a San Paolo.

La Giants Reunion è un progetto del San Paolo FC, ideato da FOREVER Sports e promosso da Octagon Brasile: questi tre prestigiosi gruppi, leader nei rispettivi ambiti, hanno collaborato congiuntamente per realizzare un evento commemorativo dedicato a due club che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio globale.