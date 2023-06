MilanNews.it

Ultimo impegno stagionale per Giappone e Perù che si sono sfidati in amichevole nella mattinata italiana: gara senza storia in favore degli asiatici che hanno vinto 4-1. In campo anche l'obiettivo del Milan Daichi Kamada che ha disputato 70 minuti da titolare e ha anche fornito l'assist a Mitoma per la seconda rete della partita.