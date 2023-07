Giggs assolto a Manchester da accuse di violenza domestica

vedi letture

(ANSA) - LONDRA, 18 LUG - L'ex stella del Manchester United Ryan Giggs è stato assolto dall'accusa di violenza domestica. Dopo quasi tre anni dall'inizio del procedimento giudiziario che lo vedeva sul banco degli imputati, dopo la denuncia presentata dalla ex fidanzata per atti violenti, oggi la accusa, nell'udienza preliminare del secondo processo, ha espresso la volontà di voler abbandonare il caso. Decisione che di fatto ha chiuso il processo a carico di Giggs, dichiarato formalmente non colpevole. A causa di questo caso giudiziario, nel 2021 Giggs, che sta per compiere 50 anni, era stato costretto a dimettersi dal ruolo di commissario tecnico del Galles. (ANSA).