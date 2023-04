MilanNews.it

Gigi Lentini, ex calciatore, si è così espresso a DAZN su Leao: "Per me è già un giocatore assoluto: ha una forza, una velocità straripante... Forse gli manca un po' di continuità, ma è fatto così, fa parte del suo dna. Per me è già un giocatore top. Deve solo vincere qualcosa per concretizzare tutto il suo lavoro".