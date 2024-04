Gilardino ricorda la sua esperienza al Milan: "A Milanello era tutto perfetto: percorso bellissimo"

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, che in rossonero ha vinto anche una Champions Leauge, e attuale tecnico del Genoa, è stato il protagonista dell'ultima puntata di Storie di Serie A, format di interviste a cura di Alessandro Alciato per Radio Serie A. Nel corso della chiacchierata, il tecnico rossoblù non ha potuto non parlare della sua esperienza da giocatore del Milan: "Il destino ha voluto che giocassi in una società e una squadra in quel momento più forte in Europa. Abbiamo vinto quello che c’era da vincere, è stato un percorso bellissimo. Ho scelto il Milan perché avevo già dato la mia parola al dottor Galliani".

E poi ancora sulle sensazioni entrando a Milanello: "Quando arrivavi a Milanello ad allenarti era veramente tutto perfetto e lì ti dava una sensazione. Come ti allenavi, giocavi in partita. Si percepiva che cosa volesse dire vincere. C’era Paolo Maldini, Billy Costacurta, Gattuso, Pirlo, Ambrosini. Io arrivavo lì giovane, loro subito ti trasmettevano questo sentimento".