Gimenez a secco, Donadoni: "Sente pressione e peso della maglia. Può capitare"

La partita tra Napoli e Milan riguarda da molto vicino anche uno come Roberto Donadoni, che da calciatore ha vinto praticamente tutto in rossonero, da protagonista, e poi nella sua carriera da allenatore è passato anche sulla panchina partenopea. Chi meglio di lui può presentare il big match di questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona? Lo ha pensato anche la redazione de La Gazzetta dello Sport che questa mattina lo ha intervistato per parlare dell'incontro. Le sue parole.

Il commento di Roberto Donadoni sulle difficoltà di Santiago Gimenez e sul suo digiuno dal gol che dura da oltre un mese: "Quando arrivi in un nuovo campionato è normale, anche dopo un inizio importante, attraversare un periodo di adattamento. Anche perché il Milan, complice l'eliminazione dalla Champions, ha faticato sotto il profilo dei risultati e del gioco espresso. Le vittorie in rimonta contro Lecce e Como hanno rimesso un po' a posto le cose, ma Gimenez sente comunque la pressione e il peso della maglia. A un giovane, alla prima esperienza in Italia, può capitare".