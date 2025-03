Gimenez c'è, Joao Felix non ancora. Il ritmo differente dei colpacci invernali del Milan

È crisi conclamata in casa Milan, ieri sera contro la Lazio è arrivata la terza sconfitta di fila per 2-1 del Diavolo in Serie A. E a un mese di distanza dalla chiusura del calciomercato invernale, osserviamo il rendimento dei due colpi da novanta nella sessione invernale rossonera: il nuovo centravanti Santiago Gimenez e l'ala portoghese Joao Felix.

Come sta andando Gimenez

Il primo si sta ambientando con il nuovo contesto della Serie A, ma ha già iniziato a far vedere qualcosa del suo repertorio. Presentatosi con un assist al debutto, in Coppa Italia contro la Roma, ha poi subito timbrato il cartellino alla partita successiva, quella di campionato in casa dell'Empoli e fatto poi il bis anche con la rete decisiva per battere l'Hellas Verona, oltre ad aver segnato l'unico gol dei suoi nel doppio, amaro confronto di Champions League contro il Feyenoord da cui è arrivato in rossonero. Un totale di 3 gol e un paio di assist in 8 presenze: l'impatto che era lecito attendersi da un colpo da 28,5 milioni di euro di parte fissa fino a un massimo di 35 con i bonus.

Come sta andando Joao Felix

Molto meno positivo, invece, l'andamento dell'altro grande colpo invernale del Milan. Arrivato a San Siro con l'aura di Kakà (suo idolo dichiarato) ad accompagnarlo, il portoghese ha rapito tutti segnando con un pregevole colpo sotto nell'esordio con la Roma di Coppa Italia, ma di fatto il suo contributo è finito lì. Zero gol e zero assist nelle altre 7 partite disputate con il Milan, ma ancor prima un'eccessiva discontinuità a marcare come negative le sue prestazioni. Preso in prestito oneroso (nei fatti 1 milione al mese solo di onere del trasferimento temporaneo), se non cambierà marcia difficilmente sarà confermato.