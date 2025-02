Gimenez: "Ci sono state tante emozioni dopo il sorteggio. Volevo che ci fosse Milan-Feyenoord..."

Si riporta di seguito un estratto dell'intervista di Santiago Gimenez, neo attaccante del Milan, realizzata da Milan TV.

Sulla sfida contro il Feyenoord in Champions:

"Ci sono state tante emozioni dopo il sorteggio. Volevo che ci fosse Milan-Feyenoord perchè, se fossi rimasto in Olanda, avrei comunque affrontato la squadra in cui sognavo di giocare. Ora che sono qui sarà bellissimo tornare a Rotterdam, sono molto legato al Feyenoord e potrò dire addio alla squadra con cui ho vissuto momenti bellissimi. Sarà una notte speciale".

Face-off: @Santigim11 🆕



Getting to know our Mexican striker while testing his table football skills: watch more on our YouTube channel ️#DNACMilan #SempreMilan