Gimenez è il giocatore con la miglior media minuti/gol in questa edizione della Champions League

Il Milan ha chiuso l'arrivo in rossonero di Santiago Gimenez dopo una lunga trattativa con il Feyenoord. Il club di via Aldo Rossi ha fatto un investimento importante per il centravanti messicano che è stato preso soprattutto per le sue doti realizzative che ha messo in mostra nelle ultime stagioni con la maglia della squadra olandese sia in campionato che in Europa.

Come riporta Opta, Santiago Gimenez è il giocatore con almeno quattro gol reti segnate con la miglior media minuti/gol in questa edizione della Champions League: una rete ogni 59 minuti di media (cinque gol in cinque presenze).