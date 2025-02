Gimenez si allena a Milanello per la prima volta: le immagini

Il nuovo acquisto del Milan, l'attaccante messicano Santiago Gimenez oggi è sceso per la prima volta in campo nel centro sportivo di Milanello per il suo primo allenamento con i colori rossoneri. Il video con qualche highlights della sua sessione è disponibile su Youtube ma anche su Instagram. L'ex centravanti del Feyenoord si è allenato principalmente in solitaria per prendere confidenza con i nuovi ritmi e soprattutto con i nuovi campo. Guarda il video: