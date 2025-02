Gimenez sull'espulsione di Theo: "Lo appoggiamo. Oggi è toccato a lui, domani può succedere ad un altro giocatore"

Nel post partita di Milan-Feyenoord Santiago Gimenez è intervenuto ai microfoni della nota emittente messicana TNT Sports, commentando in maniera piuttosto amareggiata l'eliminazione dalla Champions League della formazione rossonera contro la sua ex squadra: "È un'eliminazione che brucia, anche perché Il Milan deve essere protagonista in Champions ed oggi non possiamo esserlo. Però abbiamo ancora tanto in gioco, e questo ci deve dare la carica per prepararci al massimo e continuare e guardare avanti".

Sull'espulsione di Theo

"L'espulsione? Oggi è toccata a Theo, domani può succedere ad un altro giocatore. Siamo una squadra, lo rispettiamo completamente e l'unica cosa che gli si può dire è ringraziarlo per tutto quello che fa per questi colori ed appoggiarlo".

LE PAGELLE DI SANTIAGO GIMENEZ

La Gazzetta dello Sport 6

Il Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

La Repubblica 6,5

Il Corriere della Sera 6,5