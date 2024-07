Giochi Olimpici, un drone per spiare le avversarie: -6 punti per il Canada

vedi letture

(ANSA) - PARIGI, 27 LUG - Per aver spiato con un drone l'allenamento della Nuova Zelanda, nel torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, la Fifa ha penalizzato il Canada di sei punti. Le campionesse olimpiche in carica - che nella prima giornata hanno sconfitto proprio le neozelandesi per 2-1 - scendono così in classifica a -3. Sempre per lo stesso caso, l'allenatrice Beverly Priestman - che era stata già allontanata dalla federazione canadese - è stata sospesa per un anno. (ANSA).