Giordano: "Gli infortuni stanno condizionando la stagione del Milan"

vedi letture

In un'intervista al Corriere della Sera, Bruno Giordano ha toccato tanti temi tra cui i prossimi Europei e il percorso che può fare l'Italia di Spalletti.

Chi è il più forte al mondo adesso?

"Mbappé è di un’altra categoria. Ha classe e potenza, segna in ogni modo, fa la differenza. A 25 anni ha vinto un mondiale, ne ha sfiorato un altro segnando una tripletta in finale. Tanto rispetto per Vinicius, Haaland, Bellingham, ma il parigino è di un altro pianeta".

Insomma, gli Europei del prossimo anno sono già prenotati?

"Se ragioniamo sulla carta, considerando i talenti a disposizione ed immaginando che nessuno si farà male, la Francia è davanti a tutti. Poi la Spagna, l’Inghilterra, la Germania che gioca in casa".

E l’Italia?

"Speriamo nella crescita di Chiesa, Raspadori e Scamacca: nel calcio serve chi fa gol. C’è un grandissimo allenatore, perché quello che ha fatto Spalletti a Napoli l’anno scorso rimane un capolavoro assoluto. Ma torniamo al solito discorso: la fortuna di un tecnico la fanno i calciatori che ha a disposizione. Prendi Sarri e la Lazio: l’anno scorso secondi dietro ad un Napoli fantastico. Quest’anno, Champions a parte, una delusione in campionato. Il rendimento della difesa e dell’attacco è crollato. Capita anche ad uno come Mourinho che ha vinto tutto: se la Roma ha Dybala e Lukaku fa paura. Senza è una squadra modesta. Pioli e gli infortuni del Milan che stanno condizionando la stagione".