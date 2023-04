Giordano: "Osimhen più sì che no per la Champions, non siamo nel 1800, l'ottimismo non è pretattica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport ospite a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato così delle condizioni di Victor Osimhen in vista della sfida di mercoledì di Champions contro il MIlan: "Osimhen? Oggi è più sì che no, 60% gioca, 40% no. La foto di oggi è emblematica, ci hanno creduto dal primo momento. Il fisico di Osi può fare qualsiasi cosa. Non siamo nel 1800, l'ottimismo che ha Spalletti ed Osimhen non è pretattica".