Giordano: "Per battere il Milan, la Lazio deve fare almeno due gol, perché hanno un attacco che segna molto, ma anche una difesa che concede"

"Per battere il Milan, la Lazio deve fare almeno due gol, perché hanno un attacco che segna molto, ma anche una difesa che concede"

"Per battere il Milan deve fare almeno due gol, perché hanno un attacco che segna molto, ma anche una difesa che concede". È il consiglio di Bruno Giordano intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la sfida di domani. L'ex biancoceleste, proseguendo il discorso, ha poi aggiunto: "L’idea deve essere quella di azzannare la partita e non accontentarsi. Loro ritrovano Leao, sono in salute, ma difensivamente sono abbastanza fragili. Sono una squadra ballerina, che però ha dei giocatori davanti che possono determinare. Per marcare Leao scelgo più Hysaj, ma credo che il lavoro sporco dovrà farlo Guendouzi. Gli direi di pressare meno nella metà campo avversaria per dare manforte alla difesa. Quella del Milan è la miglior fascia sinistra d’Europa, con Theo e Leao”.

“La Lazio deve lavorare in silenzio, senza parlare. Far parlare i fatti, perché solo attraverso le prestazioni puoi rialzare la testa. Forse sarebbe stato meglio il silenzio stampa e parlare invece, dopo il Bologna. Adesso l’atleta è diverso, prima di bastonarlo devi stare attento. La generazione precedente aveva la scorza dura, oggi giorno devi cercare di farlo stare bene. Sono cambiati i tempi, prima si giocava di meno. Bastone e carota è importante, ma oggi sembra contare un po’ di più la carota. Fa bene Sarri a cercare di compattare il gruppo con queste iniziative ed uscire dal solo lavoro di campo".