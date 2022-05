Giorgetti: "La Nazionale italiana è forte traino sul sistema e sul Pil"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "La Nazionale di calcio conta tanto. Bisogna capire il traino della Nazionale sul sistema e per il Pil. Quando ho presentato gli Europei, ho detto: se li vinciamo c'è una correlazione sul Pil ed è così. L'effetto di entusiasmo e ottimismo è enorme". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a margine del talk "Vita da campioni" presso WeSportUp, nell'ambito degli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico. "La Superlega? Bisogna trovare una sintesi tra due dimensioni, il business che arriva e mette le mani sulla dimensione di eccellenza e lo sport che difende il merito sportivo, è un problema enorme e le Federazioni fanno fatica a gestire la questione" ha continuato il ministro che si sofferma anche sulla sofferenza del sistema calcio: "Faccio una provocazione: una parte dovrebbe essere gestita nell'ottica del ministero dello sport, ma con una logica industriale, perché oggi ha una dimensione industriale che ha una competizione globale. Il prodotto calcio italiano è in competizione con la Premier League". E alla domanda se dei nuovi stadi potrebbero aiutare, risponde: "In questo momento sono pieni lo stesso, anche se sono vecchi. E' un elemento che può aiutare ma non è quello determinante". (ANSA).