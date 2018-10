Giorgetti vede Gravina "riforme urgenti"

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Un incontro proficuo. Abbiamo condiviso necessità e urgenza di realizzare profonde riforme per il calcio italiano, dalla giustizia sportiva al semi-professionismo, alla revisione dell'organizzazione federale". Così il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro con Gabriele Gravina, Giovanni Malagò e Cosimo Sibilia. "In particolare - aggiunge Giorgetti - il governo auspica una rapida autoriforma della giustizia sportiva, come prevista dal decreto già in vigore della giustizia amministrativa e sportiva così da superare e rendere superflua la conversione del decreto stesso".