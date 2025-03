Giorgia Rossi: "Felix non riesce a rendere come dovrebbe: è incompiuto"

vedi letture

La giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi, di Dazn, è intervenuta nel podcast Area Fritta di Chiamarsi Bomber, e ha commentato l'acquisto di Joao Felix, salutato con grande entusiasmo nell'ultimo giorno di mercato invernale ma che non sta rendendo in campo come ci si sarebbe augurati al suo arrivo.

Le parole di Giorgia Rossi: "Per me Joao Felix è un'operazione di marketing. Lasciamo stare il fatto che abbia lo stesso agente dell'allenatore, non so se è un caso ma neanche mi interessa: io valuto quello che ho visto negli ultimi anni di Joao Felix. Magari mi ero illusa anche io alla prima partita, quella in Coppa Italia in cui Joao Felix esordisce in maniera super. Quello che mi stupisce è che è un giocatore che non riesce a rendere per come dovrebbe, per quanto è stato pagato ovvero più di 100 milioni, poi va al Chelsea e va avanti e indietro. Insomma, è un giocatore incompiuto e non è più un ragazzino che ancora va valutato. Io mi aspettavo che il Joao Felix del Benfica potesse fare una carriera clamorosa"