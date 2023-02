Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Scomparso in queste ore a Roma un volto storico della televisione italiana come Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore, che negli ultimi tempi aveva ricoperto anche il ruolo di consulente per la comunicazione della Roma, squadra della quale era anche notoriamente tifoso, si è spento all'età di 84 anni.