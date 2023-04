Giornalisti di Napoli esultano per il boato a San Siro, ma a segnare è il Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il sito di Repubblica riporta un video di un giornalista della tv campana Telecapri che, in collegamento ieri sera dall'esterno di San Siro, ha sentito il boato del pubblico all'interno dello stadio e ha pensato ad un gol del Napoli. Proprio in quel momento, a causa del ritardo con cui sono diffuse le immagini in diretta televisiva, in studio stavano vedendo le immagini della squadra d Spalletti in attacco e così tutti hanno immaginato che gli azzurri si fossero portati in vantaggio. Ma in realtà era stato il Milan, con un rapido contropiede, a segnare con Bennacer.