Giornata complicata per Pioli: cosa potrebbe succedere oggi a Milanello

Poteva essere una giornata di campionato favorevole al Milan, con il pareggio della Juve precedente alla gara dei rossoneri e la gara difficile per l'Inter in quel di Firenze. E, invece, come è capitato troppo spesso dallo Scudetto in poi, i rossoneri non sono stati capaci di sfruttare il vantaggio del calendario e del campo per accorciare sulle battistrada e continuare a tenere acceso un lumicino di speranza tricolore: nessun punto guadagnato sulla Juve, due persi sull'Inter. E una testa che ribolle per tutto ciò.

Più che il danno alla classifica - minimo, comunque, se si pensa alla difficoltà già precedente al Bologna di pensare di poter lottare per lo Scudetto - il pareggio contro la squadra di Thiago Motta può inficiare negativamente sulla testa di Giroud e compagni. Due rigori sbagliati, una rimonta importante, un rigore ingenuo concesso oltre il 90esimo e due punti buttati: ci sono tutti gli ingredienti per temere un qualcosa che va evitato, soprattutto perché c'è il precedente della passata stagione dopo il 2-2 casalingo con la Roma che evoca bruttissimi ricordi.A temere quel 'qualcosa che va evitato' è Stefano Pioli, come da lui stesso dichiarato nella conferenza stampa post partita: "Mentalmente devo lavorare bene io lunedì con la squadra. Ho paura che la squadra subisca un po' questo risultato non così positivo". Oggi il Milan ricomincerà ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di sabato contro il Frosinone: Pioli dovrà essere bravo a stimolare la squadra, a non farla andare in down, a tenerla sul pezzo. La stagione si è complicata ulterioremente in una giornata sulla carta favorevole, ma non è ancora finita. E sia il tecnico rossonero che tutti i calciatori hanno le qualità e i valori per provare a farla sorridere.