Giornata di lutto per il Milan. Alle 15 i funerali del Presidente Berlusconi

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Oggi, alle ore 15:00, si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, leggendario Presidente del Milan scomparso martedì, nel Duomo di Milano. Sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tantissime autorità, oltre che tantissimi amici, colleghi e campioni.

È giornata di lutto per il Milan. Casa Milan, centri sportivi, Milanello e tutto ciò che torna al mondo Milan, sospenderanno le attività dalle 14:45 per consentire i dipendenti di assistere ai funerali del presidente Berlusconi, scomparso nella giornata di ieri. I social del club rossonero sospenderanno le attività in segno di lutto dalle 10.00, mentre Milan Tv manderà servizi fino al funerale, poi si muteranno fino a sera. A Casa Milan nello schermo gigante girano in loop già le foto del presidente in segno di lutto.