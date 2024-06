Giorno chiave per il Milan U23: c'è il termine per presentare la domanda di iscrizione

Come ampiamente raccontato nei mesi scorsi il Milan ha messo in moto la macchina organizzativa per creare la formazione Under 23 che militerebbe in Serie C. Per poter procedere all'iscrizione al torneo c'è bisogno, data la graduatoria, che una (o più) società di Serie C non riescano ad iscriversi al prossimo campionato.

Il termine ultimo per l'iscrizione è stato anticipato a oggi, martedì 4 giugno, per evitare di arrivare a settembre con gli eventuali ricorsi: bisognerà presentare domanda di iscrizione completa di criteri infrastrutturali (il cui adempimento era previsto per venerdì 24 maggio), versare 60 mila euro (5 mila subito, il resto rateizzati), per quota associativa (2 mila), partecipazione alle competizioni (48 mila) e corrispettivo Calcio Servizi (10 mila), più la presentazione di una fidejussione da 350 mila euro. Il Milan guarda con estremo interesse, con la speranza di poter procedere già quest'estate.

Da precisare che le domande saranno poi valutate successivamente; in caso di presenza di domande incomplete, si procederà con il ripescaggio con il Milan in prima linea per subentrare.