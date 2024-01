Giorno della Memoria, in settimana una delegazione di rossoneri in visita al Binario 21

Quest'oggi, 27 gennaio, ricorre come ogni anno la Giornata della Memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto negli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale. Una giornata da sempre importante per il nostro paese e per questo motivo il Milan ha organizzato una visita al Binario 21 (Memoriale della Shoah a Milano) con una delegazione delle squadre giovanili maschili e femminili nel corso della settimana. A guidarli il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.

Il post social pubblicato dal club con alcune foto recita: "Una delegazione di giovani rossoneri, guidata dal Responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine, ha visitato il Memoriale della Shoah a Milano all'inizio di questa settimana. Nella Giornata Internazionale della Memoria, ricordiamo i milioni di vittime".

A delegation of young Rossoneri, led by Youth Sector Manager Vincenzo Vergine, visited the Shoah Memorial in Milan earlier this week. On the International Holocaust Remembrance Day, we commemorate the millions of victims.#WeRespAct #SempreMilan pic.twitter.com/1MqaBNmK1e